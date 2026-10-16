ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀକାରୀ ସାଉଦି ଆରବକୁ କିପରି ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?
ଡ୍ରୋନ୍, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଡଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଆକ୍ରମଣ; ଭାରତୀୟଙ୍କ ଯାତାୟାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା
Published : October 16, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 8:08 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିୟାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବା ଘଟଣା ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସାଉଦି ଆରବରେ ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଓ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ, ବିପୁଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା, ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସାଉଦି ଆରବକୁ ୟେମେନର ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କିପରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି?
- ଅସମମିତ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ
ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (SIPRI) ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଭାରତ ତାହାଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ୟେମେନର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୈଦି ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ରୂପରେଖ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅସମମିତ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ସମାନ। ଏଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ପକ୍ଷ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି।
ସାଉଦି ଆରବରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ସମସ୍ତେ ଇରାନଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ବଦଳିଯାଇଛି। ଏହା ମିଲିସିଆ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ନଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି।”
ସାଉଦି ଆରବ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବାବେଳେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଡଙ୍ଗାର ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଉଦି ଆରବର ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ରିୟାଦର କିଙ୍ଗ୍ ଖାଲିଦ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାପନା ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନି ଆରାମକୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଲୋହିତ ସାଗର ଓ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାନ୍ଦେବ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଉଦି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେମାନେ ସାଉଦି ଆରବର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସାଉଦି ଆରବ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାଗତ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିବିଧ କରିବା, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ସାଉଦି ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ୟେମେନରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିବାବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ, ଅନ୍ୟ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୟେମେନ ସେନା ହୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୋଦାମ, ଇନ୍ଧନ ଡିପୋ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ହୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂଭାଗ, ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଲାଗିଥିବା ଉପକୂଳ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ୟେମେନ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ସାଉଦି ଆରବର ରଣନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଶାଳ ଭୂଭାଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି।
ସାଉଦି ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଅଲି ଶିହାବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେକୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ସେନା ପାଇଁ ଅସମମିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସାଉଦି ଆରବ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାର ବିଶାଳ ଭୂଭାଗରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରଣନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଶୂନ୍ୟ ଓ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍। ଏହା ଯେକୌଣସି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥାନ୍ତା।”
- ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ?
ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ‘ଅନସାର ଆଲ୍ଲାହ’ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଇରାନର ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ‘ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ’ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ହମାସ୍ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କେବଳ ଇରାନର ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଧରିନେବା ଭୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା ସହ ସଂଘର୍ଷକୁ ନିଜ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ କରିବା, କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା କରିବା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ୟେମେନ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଇରାନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇରାନର ରଣନୀତିକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ୟେମେନକୁ ନେଇ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି। ୟେମେନର ଏକୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ।”
- ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଥିଲା ?
୧୯୯୦ ଦଶକରେ ହୁତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ୟେମେନରେ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ଇମାମମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ୟେମେନ ମିଶି ‘ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ୟେମେନ’ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକୀକରଣ ପରେ ଜୈଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ମନେ କରିଥିଲା। ଏହା ହୁତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ସରକାରୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ନିଜର ୧,୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମା ନିକଟରେ ଇରାନର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ହୁତି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟେମେନ ଗଠନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସାଉଦି ଆରବ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୟେମେନର ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ଲଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥମିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଥିଲେ।
ଏହି ଚାରି ବର୍ଷର ସମୟ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋଭିଏତ୍ ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ‘କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ’ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏବେ ୟେମେନକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ୟେମେନ ସରକାର ଚୀନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ମିସାଇଲ୍ ଅଂଶ ଥିବା ଏକ ଚାଲାଣ ଜବତ କରିବା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
- ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ: ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିପଦରେ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କମ୍ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ପରିବହନ କମ୍ପାନି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବର ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ୟେମେନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପରେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ।”
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କେତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ‘ମକ୍କା ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି’କୁ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଏହି ସଂଘର୍ଷଜନିତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଉଦି ଆରବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ରହୁଥିବାବେଳେ ଏହା ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଉମ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ନିଜ ପରିବାର ସହ ଉମ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ଅଲି ରିୟାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଭାରତ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ଏବଂ ସାର ଆମଦାନୀ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତରୁ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ବୟନଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଔଷଧ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ।
ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନରେ ଅଧିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ରହିବ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ।”