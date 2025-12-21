Yearender 2025: କେଉଁଠି ପାଣି ବିନାଶ ଆଣିଥିଲା ତ କେଉଁଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ, ମଣିଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ପ୍ରକୃତି
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଝଡ଼, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଗରମ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
Published : December 21, 2025 at 6:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷ 2025 ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆମେ 2026ରେ ପାଦ ରଖିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯିବ । ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂଘଟିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯିବ।
ପ୍ରକୃତରେ, 2025ରେ ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଝଡ଼, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଗରମ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ଲହରୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ୟୁରୋପରେ ଗରମ ଲହରୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା
ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେନ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ 46 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆଲବାନିଆ, ବୋସନିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଲହରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତ୍ବାହା
ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରପିକାଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବନ୍ୟା ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା
2025 ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା, ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକାଧିକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଏଥିରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସେନୟାର
ଏହି ଟ୍ରପିକାଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାଲାୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସୁମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରାୟ 20 ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି କରିଥିଲା।
ମୋକୱା ବନ୍ୟା
ନାଇଜେରିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ରେଳ ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନାଇଜର ରାଜ୍ୟର ମୋକୱା ସହର ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 600 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ
2025 ଏପ୍ରିଲରେ, ୟୁରୋପ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ତାରାସିନ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ
ପଶ୍ଚିମ ସୁଦାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦାରଫୁରର ମାରାହ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ତାରାସିନ୍ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 375ରୁ 1500 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ଲହରୀରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ନିଆ ବନାଗ୍ନି
ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ଚଉଦଟି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ରିଭରସାଇଡ୍, ସାନ୍ ବର୍ନାର୍ଡିନୋ, ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟୁରା କାଉଣ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 57,529 ହେକ୍ଟର ଜମି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 440 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 31 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ।
ଟେକ୍ସାସରେ ବନ୍ୟା
ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଟେକ୍ସାସ ହିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟେକ୍ସାସ (ବିଶେଷକରି କେର୍ କାଉଣ୍ଟି) ଏବଂ ଗୁଆଡାଲୁପ୍ ନଦୀ ଜଳବିଭାଜିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ୧୩୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
