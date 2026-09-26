ସରିଲା ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ, ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁସି
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା APEC ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
Published : September 26, 2026 at 11:44 AM IST
ୱାଶିଂଟନ (ଆମେରିକା): ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ତିନିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଚୀନ ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଉଭୟ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଶୁ୍କ୍ରବାର ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି "ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି" କରିବ ।"
ଚୀନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ:
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆପେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ (APEC Summit) ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି ଆମେରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ସମ୍ମିଳନୀ । "ମୁଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୀନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି," ବୋଲି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ରେଡ୍ ରୁମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ।
"ଆମେରିକା ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ । ମେ’ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସମୟରେ, ଆମେ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲୁ " ବୋଲି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଶାବାଦୀ:
"ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ ଆହୁରି ପ୍ରୟାସକୁ ସୁଦୃଢ କରିଛୁ । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମାନ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ହେବ । ଫଳରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ," ବୋଲି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା: ଟ୍ରମ୍ପ
"ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ । ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି," ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ସି ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଲୋଚନା:
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ବୁଧବାର ଆମେରିକାରେ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗ, 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବରଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ଏକ ନୂତନ ମିଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଓ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।