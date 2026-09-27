ହାଉଥି ସେନାଙ୍କ ଗାଲ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଫୁଲି ରହିଥାଏ ?
ଲଢୁଆ ହାଉଥିମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଗାଲ ସବୁବେଳେ ଫୁଲିଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଚୋବାଇଥାନ୍ତି ।
Published : September 27, 2026 at 5:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟମନର ହାଉଥି ସେନା ଏବଂ ସାଉଦୀ ଆରବର ସମର୍ଥିତ ୟେମେନ ସରକାରଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଅଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ହାଉଥି ସେନା ଲାଲ ସାଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ଏସୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକର ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇଛି । ଲଢୁଆ ହାଉଥି ଯଦିଓ ନିଜ ଦେଶର ସରକରୀ ସେନା ନୁହଁନ୍ତି ତଥାପି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ହାଉଥି ସେନାମାନେ ଅନ୍ୟ ଲଢୁଆ ସେନାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଲାଗନ୍ତି । କୌଣସୁ ହାଉଥି ସେନା କେବେ ବି ଯୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ଚପଲ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଚର୍ସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଦି ବି ସେମିତି । ବର୍ଦ୍ଦି ଭାବେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଏକ ଲମ୍ବା ଏକେ-47 ରାଇଫଲ। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଫୁଲୁକା ଗାଲ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ହାଉଥି ସେନାଙ୍କ ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଗାଲ ଫୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗାଲ ଏମିତି କାହିଁକି ଫୁଲିଥାଏ । ଭାବୁଥିବେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ପଶିଥିବ । ୟେମେନଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଫୁଲୁକା ଗାଲ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଠ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଏମିତି ଏକ ନିଶାର ଫଳ ଯେଉଁଥିରେ ୟେମେନର 90 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କଥା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶିଥାଏ କିଛି ପତ୍ର । ଏହି ପତ୍ର ପାଇଁ ସବୁ ହାଉଥି ସେନାଙ୍କ ଗାଲ ଫୁଲାଫୁଲା ଲାଗିଥାଏ ।
କାହିଁକି ମୁହଁ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସବୁଜ ପତ୍ର
ଲଢୁଆ ହାଉଥିମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଗାଲ ସବୁବେଳେ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଚୋବାଇଥାନ୍ତି । ଖାଲି ହାଉଥି ସେନା ନୁହଁନ୍ତି, ୟେମେନର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖତ ନାମକ ଏକ ପତ୍ର ଚୋବାଉଥାନ୍ତି ।
KHAT YAPRAĞI— CodexZeroTR (@CodexZeroTR) September 17, 2026
Binlerce yıldır çiğnenen bu yaprak, içerdiği katin ve katinon nedeniyle uyarıcı etkiye sahiptir. Bazı yerlerde geleneksel bir alışkanlık olarak görülürken bazı yerlerde uyuşturucu madde kabul edilerek yasaklanmıştır.
Doğadan gelen her şey masum değildir. pic.twitter.com/8G9VG1z8yI
ଖତ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହାର ସବୁଜ କୋମଳ ପତ୍ର ପାଟିର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିପାରେ । ଏହାକୁ ଚୋବାଇଲେ ଏକ ହାଲୁକା ନିଶା ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ତେବେ ୟେମେନର ଏହି ଖତ ପତ୍ର ଖାଲି ହାଉଥି ଲଢୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଏହା ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ହାଉଥି ସେନା ପାଟିରେ ଖତ ପତ୍ର ରଖି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗାଲ ଫୁଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ
🇾🇪 Os Houthis. pic.twitter.com/e7p5Nt1Zth— geopol•pt (@GeopolPt) September 13, 2026
ହାଉଥି ସେନାଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ
ହାଉଥି ସେନା ସବୁବେଳେ ୟେମେନର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଯେମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ଯାହାକୁ ୟେମେନ ଭାଷାରେ ଥୋବ କହିଥାନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି କିମ୍ବା ସ୍କାର୍ଫ ଏବଂ କମରର ଜମ୍ବିଆ ନାମକ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଜମ୍ବିଆ ହାତୀଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସେମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଜାମ୍ବିୟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ୟେମେନରେ, ଜାମ୍ବିୟାକୁ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହାଉଥିମାନେ ୟେମେନର ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ ଯିଏ କି ନିଜକୁ ଅନସାର ଆଲ୍ଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସଂଗଠନ ଉତ୍ତର ୟେମେନର ଜୈଦି ସିଆ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । 1990ରେ ହୁସେନ ଅଲ-ହୁଥି ସୁନ୍ନିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଢିଥିଲେ। ୟେମେନର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାଲେହଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ସଗଂଠନ ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା । ଏପରିକି 2012ରେ ଏମାନେ ଅହଦ୍ରଦ୍ଦୁ ମନସୁର ହାଦି ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ଶାସନ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଜାତୀୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ: ରିଷି ସୁନକ