ETV Bharat / international

Explainer : କାହିଁକି କିଛି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ?

ପ୍ରତି ଟନ୍ ଓ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦ ଆଧାରରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର CBAM। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

Carbon Border Adjustment Mechanism
European flags fluttering outside the Berlaymon building, the EU Commission headquarters, in Brussels on October 2, 2026 (AFP)
author img

By Nirmala Ganapathy

Published : October 3, 2026 at 8:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ‘ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ତେବେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର କାର୍ବନ ବର୍ଡର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜମ୍ (CBAM) ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। CBAM ଅଧୀନରେ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀନ୍‌ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍‌, ଯଥା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍‌ (CO₂), ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏକ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଏ।

ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ CBAM ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକାରୀ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ରପ୍ତାନି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବଜାରରୁ ଏଭଳି ରପ୍ତାନିକୁ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM
A roll of coiled steel leaves the coil box on the steel production line at the Tata Steel Port Talbot integrated iron and steel works in south Wales on 15 August, 2023 (AFP)

CBAM ଅଧୀନରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତିକୁ କିପରି ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ କିପରି ମାପ କରାଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଅଧିକ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକାରୀ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ CBAM କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?

  • ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଗମନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପରେ କାହିଁକି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ?

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏମିସନ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ମାର୍କେଟ୍‌ ରହିଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ବନ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହାର ଅଂଶ ଭାବେ CBAM ଏକ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଓ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।

ଲୁହା, ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍‌, ସିମେଣ୍ଟ, ସାର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି ଅଧିକ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକାରୀ ଉତ୍ପାଦ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଆମଦାନୀ ହେଲେ CBAM ଲାଗୁ ହୁଏ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନର କାର୍ବନ ତୀବ୍ରତାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ETS (Emissions Trading System) ଅନୁସାରେ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଗୁଣନ କରି ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଟନ୍ CO₂ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ୮୦ ୟୁରୋ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ମାଗଣା ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ CBAM ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ।

ଭାରତର ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାହାରର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ CBAMର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି। ତେବେ ଆମଦାନୀକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ CBAM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ଘୋଷଣା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ।

CBAM କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ କେତେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ତାହା ହିସାବ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଗମନର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏହା ପରେ ଆମଦାନୀକାରୀମାନେ ସେହି ନିର୍ଗମନକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ CBAM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଣିବେ।

ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆଧାରରେ ଆମଦାନୀକାରୀ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ CBAM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଣିବେ। ପରେ ଆମଦାନୀକାରୀ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌କୁ ପୈଠ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବେ।

CBAMର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମଦାନୀକାରୀମାନେ ପୈଠ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ୟୁରୋପ ବାହାରର ରପ୍ତାନିକାରୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କିମ୍ବା କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍‌ ଆକାରରେ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭୁଲ ନିର୍ଗମନ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ଟନ୍ CO₂ ସମତୁଲ୍ୟ ପିଛା ୧୦୦ ୟୁରୋ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।

CBAMର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଲିକେଜ୍‌ ରୋକିବା। ଅର୍ଥାତ୍‌, କମ୍ କଠୋର ଜଳବାୟୁ ନିୟମ ଥିବା ଦେଶକୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍‌ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଯେପରି ନକରନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

  • ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କାର୍ବନ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବ

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର CBAM ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଶର GDPର ମାତ୍ର ୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରର। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ CSEP (Centre for Social and Economic Progress)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ପ୍ରାୟ ୭୫.୮୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ତ୍ତମାନ CBAM ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। CSEP ଅନୁସାରେ, ୟୁରୋପୀୟ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ଏକ ଟନ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୨.୩ରୁ ୨.୫ ଟନ୍ CO₂ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ୧.୩୭ ଟନ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ୧.୯୨ ଟନ୍ ହାରାହାରି ବେଞ୍ଚମାର୍କଠାରୁ ଅଧିକ। ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ଛୋଟ ମାର୍ଜିନ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ପାଦକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଡିକାର୍ବନାଇଜ୍‌ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିନପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ନୀତି ନଥିବା ଅନ୍ୟ ବଜାର ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

GTRI (Global Trade Research Initiative)ର ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, CBAM ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ୧୫ରୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

  • CBAMକୁ ନେଇ ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି ?

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦିଗ ବ୍ୟତୀତ CBAMକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଧିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆପଣାଇବା ଓ ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ରହିଛି।

CBAMକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ବିକାଶଶୀଳ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭିନ୍ନ ବିକାଶ ସ୍ତର ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ପରିବେଶୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରୁଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି।

ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଅଧିକ ନିର୍ଗମନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ’ଣ CBAM ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ?

ଭାରତ CBAMକୁ ମନମୁଖୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାବାଦୀ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଭାରତର ମତ ହେଉଛି, ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (WTO)ର ମୌଳିକ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।

ଭାରତ CBAMକୁ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ, WTOରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା CBAM ବିରୋଧରେ ଆଗତ ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ନଜର ରଖୁଛି। ରୁଷିଆର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, CBAM ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର Emissions Trading System ଅଧୀନରେ ଏହା ଏକ ରପ୍ତାନି ସବସିଡି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ WTOର ବିବାଦ ସମାଧାନ ସଂସ୍ଥା ରୁଷିଆର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗଠନ ଅନୁରୋଧକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। CBAM ପାଇଁ ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ।

  • ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ’ଣ କରାଯାଉଛି ?

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ CBAMରୁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧.୯ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ (MT)ର ଏକ ଟାରିଫ୍‌-ରେଟ୍‌ କୋଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍‌, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନି କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ସରକାର ଦେଶ ଭିତରେ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ CBAM ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ Embedded Emissions ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ Export Promotion Mission ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛି।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ବିଦେଶରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା କାର୍ବନ ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର CCTS (Carbon Credit Trading Scheme) ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରୁଛି।

ତଥାପି ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଯେପରି ଭାରତର ଘରୋଇ CCTSକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି।

ଭାରତ CBAMକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ହୋଇପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: ନୂଆ CAFE- 3 ନିୟମ କାହିଁକି ‘ମାଇକ୍ରୋମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ’ରୁ ‘ଫଳାଫଳଭିତ୍ତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ’ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ

TAGGED:

CARBON EMISSIONS IN INDIA
CBAM
କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ
ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ
CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.