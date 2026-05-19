Explained | ଭାରତ-ସ୍ୱିଡେନ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଦିଗ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର କିଣାବିକାରେ ଆଉ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ; ସହଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦନ, ନବୀନତା ଓ ଭାରତରେ ରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ।

INDIA SWEDEN DEFENCE COOPERATION
Prime Minister Narendra Modi and Sweden Prime Minister Ulf Kristersson watch artists perform during a welcome ceremony upon PM Modi's arrival in Gothenburg, Sweden, on Sunday, May 17, 2026 (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 5:45 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟର୍ସନ ଭାରତ-ସ୍ୱିଡେନ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ରଖିବାକୁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ରବିବାର ଗୋଥେନବର୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ ପରେ ୨୦୨୬-୨୦୩୦ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି “ସ୍ଥିରତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଣନୀତିକ ସଂଳାପ”

Prime Minister Narendra Modi and Sweden Prime Minister Ulf Kristersson exchange special gifts commemorating Gurudev Rabindranath Tagore and the enduring civilizational and intellectual ties between India and Sweden in the presence of Swedish Crown Princess Victoria, in Gothenburg, Sweden, on Sunday, May 17 (IANS)

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେବ ସହଯୋଗ ?

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସହ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଳାପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରକ୍ଷା ନବୀନତା, ଯୁଗ୍ମ ଗବେଷଣା, ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ କରିଡୋରରେ ସ୍ୱିଡେନର ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସେହିପରି ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ଷା କଲେଜ ଓ ରଣନୀତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଯିବ। ଯଦିଓ ଭାରତ-ସ୍ୱିଡେନ ରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବିଷୟ ଉପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଚାଲିଆସୁଛି। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ୨୦୧୯ରେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍‌ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

Prime Minister Narendra Modi during a meeting with Sweden Prime Minister Ulf Kristersson and European Commission President Ursula von der Leyen in Gothenburg, Sweden, on Sunday, May 17, 2026 (IANS)

ସମ୍ପ୍ରତି କ’ଣ କ’ଣ ଘଟିଛି ?

୨୦୨୧ରେ ସ୍ୱିଡେନର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ-ସ୍ୱିଡେନ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱେବିନାରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଓ ସ୍ୱିଡିଶ୍‌ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେହିବର୍ଷ ସ୍ୱିଡେନର ବାୟୁସେନା ପ୍ରମୁଖ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ Saab AB ଭାରତର ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ହରିୟାଣାରେ କାର୍ଲ-ଗୁସ୍ତାଫ୍‌ ଶୋଲ୍ଡର-ଫାୟାର୍ଡ (Carl-Gustaf shoulder-fired) ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୯ମ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା।

Prime Minister Narendra Modi addresses the European Round Table for Industry (ERT) members in the presence of Sweden Prime Minister Ulf Kristersson and European Commission President Ursula von der Leyen in Gothenburg, Sweden, on Sunday, May 17, 2026 (IANS)

ୟୁରୋପିୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍‌ ଫର୍‌ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, “ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସହଯୋଗ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ୱିଡିଶ୍‌ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କେବଳ କ୍ରେତା-ବିକ୍ରେତା ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।”

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ (ପଶ୍ଚିମ) ସିବି ଜର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଡେନ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ପଲିସି ସଂଳାପକୁ ଔପଚାରିକ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜମ୍‌ ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ, ରକ୍ଷା ନବୀନତା ଓ ଯୁଗ୍ମ ସେନା ସଂଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ।

କାହିଁକି ଏହି ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ଭାରତ-ସ୍ୱିଡେନ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାର ସ୍ତରକୁ ନେବା ଫଳରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବେ ନୂଆ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର କିଣାବିକିଣାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜୋର ଦିଆଯିବ ଯୁଗ୍ମ ଗବେଷଣା, ଯୁଗ୍ମ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ଉପରେ। Saab AB ଦଶକ ଧରି ଭାରତ ସହ କାମ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଲ-ଗୁସ୍ତାଫ୍‌ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତରେ ଯୁଗ୍ମ ଡିଜାଇନ୍‌, ଗବେଷଣା ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏହା ଭାରତର ‘ମେକ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଓ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ସ୍ୱିଡେନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତର ବୃହତ୍‌ ରକ୍ଷା ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉପସ୍ଥିତି ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ।

Prime Minister Narendra Modi and Sweden Prime Minister Ulf Kristersson pose for a photograph with artists performing during a welcome ceremony upon PM Modi's arrival in Gothenburg, Sweden, on Sunday, May 17, 2026 (IANS)

ସ୍ୱିଡେନ କ’ଣ ଦେଇପାରିବ?

ସ୍ୱିଡେନ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ରାଡାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ୱାରଫେୟାର, ସେନ୍ସର, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍‌, ହାଲୁକା ଅସ୍ତ୍ର ଓ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍‌ରେ ଦକ୍ଷତା ରଖିଛି। ଯଥା ସାବ୍‌ ଗ୍ରିପେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଧାରଣା ଓ ଗ୍ଲୋବାଲଆଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍‌। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପାଖରେ ବଡ଼ ରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଆଧାର, DPSU (Defence Public Sector Undertaking), ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଗବେଷଣା ଲ୍ୟାବ୍‌ ଓ ବିଶାଳ ବଜାର ରହିଛି। ସ୍ୱିଡେନର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମିଶିଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ।

ଡିଫେନ୍ସ କରିଡୋରରେ ବିନିଯୋଗର ଲାଭ

ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଡିଫେନ୍ସ କରିଡୋରରେ ସ୍ୱିଡିଶ୍‌ ବିନିଯୋଗ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଶିଳ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ଓ ଭାରତରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ।

୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍‌ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ?

ଭାରତ ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ୭.୮୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୫.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଏହି ଅର୍ଥ କେବଳ ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ନୁହେଁ, ଆପାତକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ଓ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଲେଜ ଓ ରଣନୀତିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ

ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଲେଜ ଓ ରଣନୀତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିବ। ଆର୍କଟିକ୍‌ ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ଥ୍ରେଟ୍‌ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶି କାମ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱିଡେନ ୟୁରୋପର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିବେଶର ଅଂଶ ହେବାରୁ ଏହି ସହଯୋଗ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପିୟ ରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।

ରଣନୀତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବିନ୍ଦର ସଚଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ଭରସା ଓ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ସ୍ୱିଡେନ ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିନିମୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ସ୍ୱିଡେନର କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ କରିଡୋରରେ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାବ୍‌ କମ୍ପାନୀର ସବମେରିନ୍‌ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଭାରତ-ସ୍ୱିଡେନ ରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବେ କେବଳ ସାମରିକ କିଣାବିକାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନବୀନତା, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଯୋଗ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣନୀତିକ ଭରସାର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ ଭାବେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।

