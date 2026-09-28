ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକପକ୍ଷୀୟ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ କାହିଁକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଏକ ଆସନ ଚାହୁଁଛି ?
ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଭାରତ, ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 28, 2026 at 1:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଓ ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ଏକ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କାହିଁକି UNSCରେ ଆସନ ଚାହୁଁଛି ? ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
- କାହିଁକି UNSCରେ ଆସନ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ?
ଚଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଭାରତ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ, ୨୦୨୮-୨୯ ଅବଧି ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ UNSC ସଦସ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଭାରତ ନିଜର ଅଭିଯାନ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଏହା ଦୁଇ ବର୍ଷର ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, UNSCର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିବା।
ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକାଂକ୍ଷା। UNSCରେ ୫ଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ୧୦ଟି ଦେଶ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି।
ଭିଟୋ କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛିକେବଳ ୫ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଚୀନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଟକାଇପାରିବେ। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଭିଟୋ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ।
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 19, 2026
PR @AmbHarishP highlighted 8 concrete proposals to strengthen peacekeeping architecture at the @UN Security Council Debate on @UNPeacekeeping Operations.
➡️ Peacemaking-oriented "reset," anchored in restraint, impartiality and consent.
➡️ Sustained political… pic.twitter.com/B9iVMBzlyf
- ଭିଟୋ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି ଆସନ ?
ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରେ ବସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ ନକରିବା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଟି.ଏସ୍. ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପାଇଁ UNSCରେ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଏପରି। ଏହା ଜାତିସଂଘର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା। ସେଠାରେ ରହିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେହିଠାରେ ଭୂ-ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ରହିଛୁ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଅବଦାନ ରଖିଛୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ UNSCରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍, ବିଶେଷକରି ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କଥା କହିଛୁ।”
ଭିଟୋ କ୍ଷମତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅତୀତରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ସହଯୋଗ ଓ ମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି।
୨୦୨୧ରେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ UNSC ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଧମକ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ୧୩ଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ରୁଷ ଓ ଚୀନ୍ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ।
- SHANTI ଉପରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ
ଏଥର ଭାରତର ଅଭିଯାନ SHANTIକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଛି। SHANTIର ଅର୍ଥ Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଇରାନ ଓ ୟୁକ୍ରେନରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ନାଗରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ।
- UNSCକୁ ଫେରିବାରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ?
୨୦୨୧-୨୨ ଅବଧିର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭଳି ଏଥର ଭାରତ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ। ଏଥର ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଏହି ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ UNSCରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ୫୭ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଥିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ଲାମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍ (OIC)ର ସମର୍ଥନ ଏହାକୁ ମିଳିଛି।
ଗୁପ୍ତ ଭୋଟଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୨୭ ଜୁନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ପାଇବ, ସେହି ଦେଶ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ UNSC ସଦସ୍ୟ ହେବ।
ତାଜିକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା Khovar ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶର ଅଭିଯାନ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ଛୋଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ UNSCରେ ଅଧିକ ସ୍ୱର ଦେବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ।
ତଥାପି ଭାରତର ଅନେକ ଦିଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷୀ ମିଶନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକ ଅବଦାନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୪୮ ମସିହାଠାରୁ ଭାରତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷୀ ମିଶନରେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛି।
Participated in the IBSA Foreign Ministers’ Meeting today with FM @RonaldLamola of South Africa and FM Mauro Vieira of Brazil. #UNGA81— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2026
Our Joint Media Statement underscored:
✅ Commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system.
✅ Support for… pic.twitter.com/8pc2Q2KwwZ
- ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏସବୁ କ’ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ?
ଜୁଲାଇରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର (MEA) ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ବିଚାର ଦେବେ।”
ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ୨୦୨୭-୨୮ ଅବଧି ପାଇଁ ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି।
ତଥାପି ଭାରତ ଏହି ସପ୍ତାହରେ UNSC ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ CARICOM ଓ CELAC ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ, କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ସାଗର ଓ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶ, ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ IBSA ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଭାରତର UNSCରେ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ଉଠାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଚଳିତ ଅଭିଯାନ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି।
- ସଂସ୍କାର ନେଇ ବିତର୍କ
ଭାରତ ପାଇଁ UNSCର ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃହତ୍ତର UNSC ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଦାବି ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାପାନ ଓ ଜର୍ମାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି UNSCର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି।
ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ୧୯୪୫ ମସିହାରେ UNSC ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବହୁତ ବଦଳିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ।
ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସମକାଳୀନ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନଥିବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏକ ସ୍ୱର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ହୋଇ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘ ଓ UNSCର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।”
ତେବେ UNSCର ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାଠାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଥିପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଧିକାଂଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୫ ସ୍ଥାୟୀ UNSC ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ଏହି ଦାବି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି Visegrád Group। ଏଥିରେ ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ। ନୂଆ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ Uniting for Consensus ମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ Coffee Club ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଦାବିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
UNSC ସଂସ୍କାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି। ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାୟିପ୍ ଏର୍ଦୋଗାନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ଭିଟୋ କ୍ଷମତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି
ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନ ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଜାତିସଂଘକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତା ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।
ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତିସଂଘ ଏକ ଏପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ରଖିଛି, ଯାହା କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ନିୟମ ଓ ବିଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ UNSC ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ।”
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, UNSCରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତର ଚଳିତ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଏକ ଆସନ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ; ବରଂ ବିଶ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ UNSCର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ନିଜ ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ।