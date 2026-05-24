ହଜ୍ ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବରେ କାହିଁକି ଗୋହତ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧ ?

ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଏହି ଗଣହତ୍ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ । ମକ୍କାରୁ ଖୁର୍ସିଦ ୱାନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...

COW SLAUGHTER DURING HAJJ
ହଜ୍ ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବରେ କାହିଁକି ଗୋହତ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧ ? (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 11:40 PM IST

ମକ୍କା: ସାଉଦି ଆରବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଜ୍ ଅବସରରେ ଗାଈ ଏବଂ ଓଟ ହତ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା । ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ରୀତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମେଣ୍ଢା ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

"ଆମେ ହଜ୍ ସମୟରେ ଗାଈ ଏବଂ ଓଟ ବଳିଦାନ କରୁନାହୁଁ । 2019 ରେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବଡ଼ ପଶୁ ବଳିଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି," ଏହି କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାଦି ଏବଂ ଆଦାହିର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସେରାଜ ମହମ୍ମଦ ଆଲଫେଲାଲି । ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାଦି ଏବଂ ଆଦାହି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଂସେଇଘର । ଏହା ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ଯେଉଁଠାରେ ହଜ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଲାଲ ମାଂସ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ।

ଆଲଫେଲାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଜ୍ ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଆଇନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ମିନା ଉପତ୍ୟକା ନିକଟରେ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନମାଜ ପାଠ କରି ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା ପାଇଁ 5 ଦିନିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ପରେ ବଳିଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଲଫେଲାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ପଶୁ ବଳିଦାନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ - ଏପରିକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାଠାରୁ 20ଟି ବିସ୍ତାରିତ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ମାଂସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମାଂସ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁବିଧାରେ ହାରାହାରି ଦଶ ଲକ୍ଷ ମେଣ୍ଢା ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପାଇଁ SAR 720 (ସାଉଦି ଆରବ ମୁଦ୍ରା) ଦେଇଥାନ୍ତି।

ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଳିଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଏହି ଗଣହତ୍ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ। "ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବଳିଦାନ ପଶୁର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଆମ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଫୋନ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମୟ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ," ଆଲଫେଲାଲି କହିଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଏ।

ବଳିଦାନ ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରରେ ରହେ ନାହିଁ। ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବା ପରେ, ହାଦି ଏବଂ ଆଦାହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

"ଆମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 37ଟି ମୁସଲିମ ଦେଶକୁ ବଳିଦାନ ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ପଠାଉଛୁ। କିଛି ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାତିସଂଘ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରୁ," ଆଲଫେଲାଲି କହିଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଣ ହତ୍ୟା ପରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଟନ୍ ପଶୁ ଆବର୍ଜନାର କଣ ହୁଏ? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ସରେ ଅବର୍ଜନା ପକାଇବାର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି।

ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (MWAN) ମକ୍କାରେ ଏକ ମଡେଲ୍ ପଶୁପାଳନ ସହର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ହଜ୍ ଋତୁରେ ଜୈବିକ ଅବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ରେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଜଣେ MWAN ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ 2,500 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ଅବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ରକ୍ତ, ଚର୍ବି ଏବଂ ଅପଫାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ହାଡ଼ ପିସାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗନ୍ଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗ୍ରୀଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।

"ସାର୍ବଜନୀନ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରବାହ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 45% କତଳ ଏବଂ ତରଳ ଅବର୍ଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଜୈବିକ ତରଳ ସାର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବଜାର-ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିବା," ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। "ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କେଲେବଲ୍ ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

