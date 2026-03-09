କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସୂଚନା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କେତେଦିନ ଚାଲିବ ? ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି କି ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?
Published : March 9, 2026 at 2:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ସହମତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ଇରାନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଅଲି ଖାମେନି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନର ପ୍ରେସ ଟିଭି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇରାନର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ମୋଜତାବା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ଇସ୍ଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକର ନୂଆ ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି । ସମସ୍ତ ଇରାନୀ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ମୋଜତାବାଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନୂଆ ନେତା ନିଯ୍ରକ୍ତି ପରେ ଇରାନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । IRGC ଏବଂ ସାମରିକ ଫୋର୍ସର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ।
ଏପଟେ ମୋଜତାବା ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହେବା ପରେ ତେହେରାନ ନୂଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ସାଉଦି ଆରବ । ଇରାନ ଏହାର ପ୍ରତି ଜବାବରେ ସାଉଦି ଆରବର ଅଲ-ଜଜିରାର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇରାନ ବିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣ ଆମେରିକୀ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ତେବେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କେତେଦିନ ଚାଲିବ ? ଟ୍ରମ୍ପ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରବିବାର ଏକ ଫୋନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଚାରିପଟେ ଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି । ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି କି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, 'ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନେତାଙ୍କର ସମାନ ଭୂମିକା ରହିବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟେ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।' ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହା ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ ହେବ । ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ । ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।' ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମତାମତ ନେଲେ ବି ଚୂଡାନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ସେ ନେବେ ଏମିତି ଇଶାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
ଯଦି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ।
