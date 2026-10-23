ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ: ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବର ଆକ୍ରମଣ !
ଦକ୍ଷିଣ ଲୋହିତ ସାଗରର ଜୁକାର ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ସାଉଦି ଆରବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ୟେମେନର ହୁତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 23, 2026 at 10:07 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ସାମନାକୁ ଆସୁଛି । ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ସାଉଦି ଆରବ । ୟେମେନ ଉପକୂଳରେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ।
ୟେମେନର ହୁତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଲୋହିତ ସାଗରର ଜୁକାର ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ସାଉଦି ଆରବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହୁତି ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ୟେମେନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରେ ୟେମେନ ଉପକୂଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଠିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ’’।
ସେପଟେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ସାତଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତେହେରାନ କହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଉଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପୁର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
UKMTO ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପ୍ରବାହକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡିକ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ।
ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି । ଇରାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ର ତଳ କେବୁଲ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପଠାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ଯାଏଁ ଭାରତରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଉଡିବନି ବିମାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୋଜା ଯାଉଥିବା ଠକକୁ ଭାରତରୁ ନେଲା FBI