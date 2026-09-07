ଇରାନର ଚେତାବନୀ, ଏଣିକି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ
ଆମେରିକା ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଖୋଲିବ କହିଲା ଇରାନ ।
Published : September 7, 2026 at 2:21 PM IST
ତେହରାନ: ଆମେରିକାକୁ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖେଳର ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏଣିକି ଇରାନର ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଏହାର ଅତି ଦ୍ରୁତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଅନେକ ଇରାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗାଲିବାଫ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖେଳର ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ ଇରାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବେଂ ସୁରକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଅତି ଦ୍ରୁତ, ଜୋରଦାର ଏବଂ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜବାବ ମିଳିବ।"
ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଚେତାବନୀ
ସେହିପରି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହସେନ ରେଜାଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରେ ତେବେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଖୋଲିବ। ଇରାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବ । ଏହା ସହ ଓମାନ ସହିତ ସହମତି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଜଳପଥ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ।
ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଏକ ଅନଧିକୃତ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତିନୋଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମେତ କେତେକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଦେଇର ଜାହରାନୀର ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜାରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକୃତ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ କିଶୋରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ମାସିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବାରୁ ସୋମବାର ଦିନ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଅଟକାଇବାକୁ ଲେବାନନର ନିବେଦନ
ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଲେବାନନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରୂପରେଖ ସତ୍ତ୍ୱେ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ରବିବାର କହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ସେମାନେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଓ ଏହାର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ନାବାତିହ ଅଞ୍ଚଳର ଅଲି ଅଲ-ତାହେର ପାହାଡକୁ କବଜା କରିଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ନିଜର ସ୍ୱଘୋଷିତ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନର ଅଂଶ ମାନେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାନ୍ସଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ସମର୍ଥନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ: ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆମେରିକା, 11 ମୃତ, ଇରାନ ଦେଲା ଜବାବ