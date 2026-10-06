‘ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ’, ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?
ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଏହାର ଫଳାଫଳ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ଅଟେ । ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟନ ।
Published : October 6, 2026 at 11:35 AM IST
ତେହରାନ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ ନା ପୁଣି ତୀବ୍ର ହେବ ? ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟନଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ‘ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଏହାର ଫଳାଫଳ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ଅଟେ ।’ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କିଛି ମାସ ହେଲା ଅଟକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଲୋଚନା ପରେ 3 ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି ଆମେରିକା...
ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ IRNAକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକା ଆମ ଉପରେ 3 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲାଣି । ଏଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି, ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଇରାନରୁ ଧ୍ବଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏପରି ଏକ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଧମକାଉଛି । ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ । ସେହି ଦେଶ ସହ ଆଲୋଚନାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ।’
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଚାନକ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେହରାନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଲୋଚନା ଅଟକି ଯାଇଛି..
ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବା ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ତାହା ପରଠୁ ଆଲୋଚନା ଅଟକି ଯାଇଛି । ଏହାପରେ ନିକଟରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ । ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କାରଣରୁ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ସୈନ୍ୟ ଅପରେସନ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପରଠୁ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।