ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ?
ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
Published : April 14, 2026 at 11:09 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବନିକା ପଡିବ କି ? ଇସଲାମବାଦ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଆମେରିକା-ଇରାନ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ । ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ କେଉଁଠି ବୈଠକ ହେବ ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
କେଉଁଠି ହେବ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା:
କୂଟନୈତିକ ହଲଚଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବୈଠକ ବସିବ ସେନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କିଛି ମିଡିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ।
ବୈଠକକୁ ନେଇ ଏବେବି ସସପେନ୍ସ:
ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା କେଉଁଠାରେ ଏବେବି ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିନାହିଁ । ପୁଣି ଇସଲାମବାଦରେ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ସ୍ବିଜରଲ୍ଯାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଚାଲିଛି । କୁହାଯାଉଛି କି, ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ପୂର୍ବଥର ପ୍ରତିିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆଲୋଚନାରେ ରହିବେ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ନେତା ସାମିଲ ହେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ସରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ କଣ୍ଟ, ବାହାରିବ କି ନିଷ୍କର୍ଷ:
ତେବେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 21ରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ନବାହାରେ ତେବେ ପୁଣି ଜୋରଦାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ କି ଆଲୋଚନା:
ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଡେଡଲାଇନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇସଲାମବାଦ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ:
ସୂଚନା ଥାଉକି, ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମବାଦରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି ।