US-Iran War: ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ! ଇରାନର ଜବାବକୁ ଖାରଜ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବ ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ପଠାଇଥିଲା ଇରାନ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : May 11, 2026 at 7:54 AM IST
US-Iran War ୱାଶିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଫିଟୁନି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା । ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ପଠାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
ଜବାବ କଣ ଦେଇଛି ଇରାନ ?
ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମନା କରିଛି ଇରାନ । ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବର ଜବାବରେ ଇରାନ କହିଛି, ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ, ହୋର୍ମୁଜ ଉପରେ ଇରାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି ଇରାନ ।
ଇରାନ ଜବାବ, ଖାରଜ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା, ଇରାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜବାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇନି ଆମେରିକା ।
ତେବେ ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଟଜ ABCକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଶତ୍ରୁତାକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଉଛୁ’
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ, ମୋଜତବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ତେହରାନ ଆମେରିକା ସହ ‘ଖେଳ ଖେଳୁଛି’, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ମିଡିଆ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି । କତାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।