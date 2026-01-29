ETV Bharat / international

ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: କହିଲା, 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ'

ରୁଷୀୟ ତୈଳକିଣା ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲା ସେଥିରେ ୟୁରୋପ ୱାଶିଂଟନ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ।

US Treasury Secretary Scott Bessent
ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ (File/AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 6:20 PM IST

ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଆମେରିକା । ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଆମେରିକା କହିଛି, ରୁଷୀୟ ତୈଳକିଣା ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲା ସେଥିରେ ୟୁରୋପ ୱାଶିଂଟନ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ।

ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ ବେସେଣ୍ଟ ଆମେରିକାର ଇ-ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ତାହା କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଏତିକି କହିବି, ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିରାଶଜନକ ମନେ କରୁଛୁ । କାରଣ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଗ ଧାଡିରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରହିଛି ।’ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି କି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବେସାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ବେସାନ୍ତ ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ।

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ ଆଗ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପଛ

ସେ କହିଥିଲେ,ଭାରଚ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ବିଶୋଧିତ ତୈଳ କିଏ କିଣୁଥିଲା ? ନିଶ୍ଚୟ ୟୁରୋପୀୟମାନେ । ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ୟୁରୋପୀମାନେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।’

ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି । ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ନ ଥିଲା । ଏହା ପଛର କାରଣ ଥିଲା ସେମାନେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟଙ୍କଠାରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମନେରଖନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାପାର ଆଗରେ ଥାଏ । ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧଶେଷ କରିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ।

ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି- ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତିନିଧି

ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ୍ ଗ୍ରୀର୍ ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖି କହିଥିଲେ, ‘ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର କିଛି ବିବରଣୀ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଭାରତ ଏଥିରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି । ଭାରତ ୟୁରୋପରେ ଅଧିକ ବଜାର ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ପାଇବ।’

INDIA EU TRADE DEAL
