ETV Bharat / international

ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂମିକମ୍ପରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା: 235 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳ । ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହାୟତା ଏବଂ ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ 100000 ୟୁରୋ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ।

Venezuela Death toll raised in Massive dual Earthquake rescue operations underway
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 235କୁ ବୃଦ୍ଧି, 4300 ଆହତ, ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ଶହଶହ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 8:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

EARTHQUAKE IN VENEZUELA , କାରାକାସ୍(ଭେନେଜୁଏଲା): ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଛି ଭେନେଜୁଏଲା । ବହୁ ଜୀବନ ଏବେ ବି ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବଢି 235ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4300ରେ ଥିବା ଦେଶର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସହାୟତାର ହାତ:
ଶତାବ୍ଦୀର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ବହୁ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି । ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରିଛି ଆମେରିକା । ଏହା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରେରଣ କରିଛି । କାନାଡ଼ାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଇଁ 3.5 ମିଲିଅନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୋପ୍ ଲିଓ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଇଁ 1,00,000 ୟୁରୋ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଭେନେଜୁଏଲାରେ 60 ସକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରାଳରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଧ୍ବଂସଲୀଳା ରଚିଥିଲା । ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 4300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି । ଏହା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ରାଜିଲସ୍ଥିତ ଆମାଜନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ।

ଆମେରିକାର ସହାୟତା:
ଆମେରିକା ମିଲିଟାରୀ କହିଛି, 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ପରିବହନକାରୀ ଉଡ଼ାଜାହଜ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । US ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି "ଏହି ବାହିନୀ ଆମେରିକା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଆନ୍ତଃ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତ୍ବରିତ ସେବା ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। "

ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହାୟତା:
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି । "ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଜୁଲାଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଆମେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ," ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଚାରିଆଡେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ବହୁ ଲୋକ ନିଜର ନିଖୋଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ସଡ଼କରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଭେନେଜୁଏଲା: 60 ସେକେଣ୍ଡରେ 2ଟି ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; 13 ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ 12 ଜଣ ଭାରତୀୟ, 66 ଜଣ ଆହତ

TAGGED:

VENEZUELA EARTHQUAKE
VENEZUELA EARTHQUAKE DEATH TOLL
VENEZUELA EARTHQUAKE NEWS
ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂମିକମ୍ପ
EARTHQUAKE IN VENEZUELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.