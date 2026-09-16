ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ପାର୍କିଂରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ହେଲିକପ୍ଟର, 3 ମୃତ
ଆମେରିକା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପାର୍କିଂରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଖସି 3 ଜଣ ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : September 16, 2026 at 1:57 PM IST
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ (ଆମେରିକା): ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ହାସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲା ? ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଖସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର:
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କ୍ୟାପଟେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେନ୍ ସିଲଭରମ୍ୟାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଗାଡ଼ି ଏବଂ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେଜଣ ବାହାରେ ଥିଲେ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।"
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅତିକମରେ ଜଣେ ମୃତକ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଓ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 4ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ 2ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ କଣ୍ଟେନର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସେଫ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଓ ଫେଡେରାଲ ଆଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୃତ, ୬ ଆହତ:
ଏହାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏକ SUV ଗାଡ଼ି ଏକ ସିଟି ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଆମାଜନର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାର ମିୟାମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆମାଜନର ଏକ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲ । ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବିମାନଟି ଅବତରଣ ବେଳେ ରନୱେଠାରୁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଅନେକ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।