ସହଜ ଉପାୟରେ ହେଉ କି କଠିନ ଉପାୟରେ, ଇରାନ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ-ଟ୍ରମ୍ପ
ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରବାଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଇରାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ହେବ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମିଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 4, 2026 at 2:24 PM IST
ୱାଶିଂଟନ ଡିସି: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ବିଷୟରେ କଣ କରାଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ନେବ । ସହଜ ଉପାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଠିନ ଉପାୟରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଏଥିସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଇରାନ ସମାପ୍ତ ହେବ '।
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ଼ଡିବ । ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରବାଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବୁ ନା କଷ୍ଟକର ଉପାୟରେ ।'
ଶୁକ୍ରବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, 'ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଚାଲିଛି । ଇରାନ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ କରୁନାହିଁ ।' ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ କହିିଥିଲେ ଯେ, 'ଯଦି ସେ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କହିଦେବେ ତେବେ ତେବେ ତାହା ହେଡଲଇନ ହୋଇଯିବ ।'
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଷ୍ଟୋରି ମିଳିଯିବ । ତେବେ ଇରାନ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁନାହିଁ ।' ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପର ସମୟସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ନ ଥିଲେ ।
ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲ, 'ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ । ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବ' ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ । ତେହେରାନକୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟରୁ ଏକ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଶେଷ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, 'ଇରାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଇରାନ ଶେଷ ହେବ । ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ସ୍ଫୀତି 301 ପ୍ରତିଶତରେ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ଅଛି ।'
ସେତିକି ନୁହେଁ, 'ସେମାନଙ୍କର ସେନା ପରିଜିତ ହୋଇଛି । ନୌସେନା ଚାଲି ଯାଇଛି । ବାୟୁସେନା ବି ଚାଲି ଯାଇଛି । କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, ଇରାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ହେବ ତେଲ ମୂ୍ଲ୍ୟ ବହୁତ କମିଯିବ' ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Explainer: ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ, କାହିଁକି ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION : ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଜାଲରେ ଭାରତ: ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚାପ