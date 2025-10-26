ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା-ଭେନଜୁଆଲା: ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାଡି ଆସୁଛି ବିପଦ ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଭେନଜୁଆଲାର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଯୋଗୁ ଆମେରିକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
କରାକାସ: ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାଡି ଆସୁଛି ବିପଦ । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା-ଭେନଜୁଆଲା । ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନଜୁଆଲା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭେନଜୁଆଲା ବିରୋଧରେ ଟ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାର ଏକ ବୋଟ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ସମେତ 4500 ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ଆମେରିକୀ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେତିକି ନହେଁ, ଭେନଜୁଆଲା ଭିତରେ ସିଆଇଏର ଗୁପ୍ତ ଅପରେଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଆମେରିକା ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ କହିଛି, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଏବଂ ଆଡଙ୍କବାଦ ସହ ଲଢିବା । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଭେନଜୁଆଲାର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଯୋଗୁ ଆମେରିକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେବେ ରାଜୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଛି । ଲାଟିନ-ଆମେରିକାର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଭେନଜୁଆଲାରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏପରି କରୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
Washington is deploying an aircraft carrier to counter drug gangs in Latin America, marking a massive increase in US firepower in the region.— AFP News Agency (@AFP) October 24, 2025
The deployment is sure to heighten fears in Venezuela that Washington's ultimate goal is to overthrow President Nicolas Maduro.… pic.twitter.com/FaQt7a2euJ
ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ନାଁରେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆମେରିକା କାରବିଆନ ସାଗରରେ ବଡ ଧରଣର ସେନା ମୁତୟନ କରିଛି । ଏକଧିକ ବିିମାନବାହକ ପୋତ, ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 45 ଶହରୁ ଅଧିକ ନୌସେନା ଏବଂ ନାବିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି ।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରୋପ ଆଣିଲେ ଭେନଜୁଆଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭେନଜୁଆଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ ମାଦୁରୋ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶର ପାଖରେ ମୁତୟନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମେରିକା ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଦୁରୋ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ।
କାରବିଆନ ସାଗରରେ ଆମେରିକାର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏକାଠି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭେନେଜୁଏଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛି । ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ୱାଶିଂଟନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଭେନଜୁଆଲା ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ
ଜାତିସଂଘ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (UNODC) ଭେନଜୁଆଲା କୋକେନର ଗଡ ବୋଲି ଆମେରିକା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ଼୍ଡନ କରି କହିଛି, କୋକା ଚାଷର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେଉଛି କଲମ୍ବିଆ, ପେରୁ ଏବଂ ବଲଭିଆ । ସିଏନଏନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେରିକା ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ କୋକେନ ଚାଲାଣର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗରେ ଭେନଜୁଆଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦୀ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ।
