ETV Bharat / international

ଇରାନ ହାତରେ ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ, US ଦେଲା ଏମିତି ଜବାବ

ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ୍ସ କହିଛି ଯେ, ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର ନିକଟରୁ ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୁଡା ଡ୍ରୋନ ଧରିଛୁ ।

US Says Underwater Drone
ଆମେରିକାର ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନକୁ ଧରି ନେଇଥିବା ଇରାନର ଦାବି (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 11:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ ଇରାନ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିବା ଇରାନର IRGC (ଇସଲାମିକ୍‌ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍‌) ଦାବି କରିଛି । ଇରାନର ଦାବି ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଆମେରିକା । ଆମେରିକାର ସେନା କହିଛି, ଏହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ । ଏହି ମଡେଲଟି ପୁରୁଣା ।

ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନକୁ କବଜା କଲା ଇରାନ (IRIB/AFP)

କଣ ଦାବି କରିଛି ଇରାନ ?

ଷ୍ଟେଟ୍‌ ଅଫ୍‌ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆମେରିକା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ଡ୍ରୋନ କବଜାକୁ ନେଇଥିବା ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି ଯେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନକୁ IRGC ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି । ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି IRGC କହିଛି ।

ଇରାନ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନକୁ କବ୍‌ଜାକୁ ନିଆଯାଇଛି ତାହାର ନାଁ Dive-D ଅଟେ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 19 ଫୁଟ୍‌ ଅଟେ ।

‘ଆମେ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଆମେରିକା ସେନାର ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ବିନା ଚାଳକ ଦ୍ବାରା ଚାଲୁଥିବା ଏକ ବୁଡା ବା ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନକୁ ଧରିଛୁ । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି’ - ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ

US Says Underwater Drone
ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ (AP)

ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନକୁ ଖରାପ କହିଲା ଆମେରିକା:

ତେବେ ଇରାନର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛି ଆମେରିକା । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ପ୍ରବକ୍ତା କ୍ୟାପଟେନ ଟିମ୍‌ ହକିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ ବା ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୁହେଁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ । ହକିନ୍ସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ ଏକ ପୁରୁଣା ମଡେଲର ଅଟେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ।

ଏଣ୍ଡୁରିଲ୍‌ ଡାଇବ-ଏଲଡି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡ୍ରୋନ କଣ ?

  • ଏଣ୍ଡୁରିଲ ୱେବସାଇଟ ଅନୁସାରେ, Dive-LD ଏକ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ ଅଟେ । ଯାହା 10 ଦିନ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ କାମ କରିପାରେ ।
  • ଏହି ଡ୍ରୋନଟି ସମୁଦ୍ରର 6000 ମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି: 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନ ବାତିଲ୍‌, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ

ଇରାନର ଚେତାବନୀ, ଏଣିକି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ

ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାନ୍ସଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ସମର୍ଥନ

TAGGED:

IRAN CAPTURE US DRONE
STRAIT OF HORMUZ
US
ଆମେରିକା ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ
IRAN WAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.