ଅକ୍ଟୋବରରେ G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ ଆମେରିକା
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 30-31ରେ ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ।
Published : May 19, 2026 at 12:34 PM IST
US G20 FOREIGN MINISTERS MEETING , ୱାଶିଂଟନ(ଆମେରିକା) : ଏକାଠି ହେବେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଆମେରିକା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 30-31ରେ ଜର୍ଜିଆ ରାଜଧାନୀ ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ (G20 Foreign Ministers) ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ G20 ର ସ୍କୋର୍ ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମୁଖପାତ୍ର ଟମି ପିଗଟ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, G20 Foreign Ministers ବୈଠକରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା , ଖୋଲା ବଜାର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । କୂଟନୀତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗୀକରଣର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଆଟଲାଣ୍ଟା (ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଜର୍ଜିଆର ରାଜଧାନୀ) ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ଆମେରିକା 250ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉ ଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡିସେମ୍ବର 14-15 ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ମିଆମିର ଟ୍ରମ୍ପ ନ୍ୟାସନାଲ ଡୋରାଲରେ G20 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଚୀନ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ , ବ୍ରାଜିଲ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସାମିଲ ହେବେ । ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱ GDP ର ପ୍ରାୟ 85 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ।