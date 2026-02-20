ETV Bharat / international

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ କହିଲେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଳ୍କକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ କହିଲେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ କହିଲେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 20, 2026 at 10:38 PM IST

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ 6-3 ବହୁମତରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । କୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (ETV BHARAT ODISHA)

ରକ୍ଷଣଶୀଳ-ବହୁମତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, 6-3 ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ।"

ଟ୍ରମ୍ପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାପ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥିରେ ୱାଶିଂଟନକୁ ଅନୁଚିତ ମନେ କରାଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ଅବୈଧ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରବାସ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା ଏବଂ ଚୀନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୃଥକ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ IEEPA ଅଧୀନରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତା, ଯେପରି ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଆଇନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କରିଆସିଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ, ଯାହା ଶେଷରେ ଏପରି ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର-ବ୍ୟାପୀ ଶୁଳ୍କ ଆଣିପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ, IEEPA ଅଧୀନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବେଆଇନ ଥିଲା । ମେ ମାସରେ ଆମେରିକାର ଏକ ନିମ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଦାଲତ ରାୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସମଗ୍ର ବୋର୍ଡରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

