ETV Bharat / international

ରୁଷ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରୁ ଭାରତର ୪ କମ୍ପାନୀକୁ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା

ରୁଷର ସାମରିକ-ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ OFACର SDN ତାଲିକାରୁ ହଟାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସରକାର

US REMOVES FOUR INDIAN COMPANIES
US Flag (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 5:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରକୁ ନେଇ ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ୪ଟି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରୁଷର ସାମରିକ-ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗାଇଥିଲା, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTIର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକାର Office of Foreign Assets Control (OFAC) ଏହି ୪ଟି କମ୍ପାନୀକୁ Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ

  1. ହାଇଦ୍ରାବାଦର RRG Engineering Technologies Private Limited ଓ Lokesh Machines Limited
  2. ଅହମ୍ମଦାବାଦର Galaxy Bearings
  3. ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର Shaurya Aeronautics Private Limited

୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେରିକା ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। Galaxy Bearings ବିରୋଧରେ ରୁଷକୁ ରୋଲର ବେୟାରିଂ ଓ ରୋଲର ଆସେମ୍ବଲି ଭଳି ଦ୍ୱୈତ-ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। Shaurya Aeronautics ବିରୋଧରେ ରାଡାର ଉପକରଣ, ରେଡିଓ ନାଭିଗେସନ୍ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର, ରେଡିଓ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପକରଣ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ରୁଷକୁ ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।

ସେହିପରି RRG Engineering Technologies ବିରୋଧରେ SDN ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରୁଷର Arteks Limited Companyକୁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଇକ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚାଲାଣ ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ, Lokesh Machines Limited ବିରୋଧରେ ରୁଷର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଜନାଧିକ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ସ ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୪ଟି କମ୍ପାନୀକୁ SDN ତାଲିକାରୁ ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହଲରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏହି ଡି-ଲିଷ୍ଟିଂ ପଛରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ: ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଭାରତକୁ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ M777A2 ହାୱିଜର୍ସର ସହାୟତା ସେବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମେରିକା

TAGGED:

US SANCTIONS
INDIAN COMPANIES
OFAC SDN LIST
ଭାରତର ୪ କମ୍ପାନୀକୁ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା
US REMOVES FOUR INDIAN COMPANIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.