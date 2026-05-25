ଭାରତ ମୋ ଉପରେ 100% ଭରସା କରିପାରିବ, ମୁଁ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତାର 250ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗୋରଙ୍କ ସହ ଏକ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
Published : May 25, 2026 at 10:26 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମହାନ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରବ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାଁନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ରବିବାର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 250ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ।
"ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, (ନରେନ୍ଦ୍ର) ମୋଦି ମହାନ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି," ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋର୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କହିଥିଲେ ।