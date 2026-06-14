ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ଚୁକ୍ତି, ହରମୁଜ୍ରେ ସହଜ ହେବ ଯାତାୟତ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେବ ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସହଜରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ଭବ ହେବ ।
Published : June 14, 2026 at 11:28 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି (ରବିବାର) ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, "ଡିଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ।"
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିପରୀତ ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ରବିବାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ନାହିଁ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଷ୍ଟକ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ସଠିକ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବୁ, ଆମର ସୁନ୍ଦର B-2 ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଏବଂ ଚାଲାକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ, ଇରାନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।"
ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନଚେତ୍ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଶା କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର, ସହଜରେ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆଉ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ !"
ସେପଟେ ରବିବାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଇରାନ ଖଣ୍ଡନ କରଛି ।