ଭୁଲ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ! ବ୍ରାଜିଲ ବଦଳରେ ଲେଖିଦେଲେ ଭାରତ ନାଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଗଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ବ୍ରାଜିଲ ବଦଳରେ ଲେଖି ଦେଲେ ଭାରତ । ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ।
Published : October 5, 2026 at 12:26 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଗଲେ କି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ? ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବଦଳରେ ଭୁଲରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
https://t.co/hWv232q7cW— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026
କଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି(ସୋମବାର) ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 12.5 କୋଟି (125 ମିଲିୟନ) ଲୋକ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆସିଛି ।’
ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କାରଣ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ । ଏଥିସହ ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟର ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଭାରତ ନୁହେଁ ବ୍ରାଜିଲରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ:
ତେବେ ବ୍ରାଜିଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି । 98.81 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଫ୍ଲାବିଓ ବୋଲ୍ସୋନାରୋଙ୍କୁ 47.24 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ଲୁଇଜ ଇନସିୟୋ ଦା ସିଲବୋଙ୍କୁ 44.91 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଛି । କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲଢେଇ ରହିଛି ।
ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଲେ ନାଁ...
ତେଣୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରାଜିଲ ବଦଳରେ ଭାରତ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନାଁକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।