ETV Bharat / international

ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 4 ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

OIL PRICES FALL
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ୍‌ । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 4 ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା କେତେ ହେଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ?

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର 4.08 ଡଲାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 83.58 ଡଲାର ଦର ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେରିକା ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସସାସ୍‌ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍‌ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ 4.01 ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 80.66 ଡଲାରରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଲଗାତର 2 ମାସ ହେଲା ତୈଳ ଦରରେ ଲାଗୁନଥିଲା ବ୍ରେକ:

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଲଗାତର 2 ମାସ ହେଲା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପଡିଥିଲା । ଏଥିସହ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବିଶ୍ବ । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ବଢୁଥିଲା ତୈଳ ଦର ।

ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ?

  • ଦିଲ୍ଲୀ ଲିଟର ପିଛା 102.12 ଟଙ୍କା
  • ମୁମ୍ବାଇ ଲିଟର ପିଛା 111.12 ଟଙ୍କା
  • କୋଲକାତା ଲିଟର ପିଛା 113.43 ଟଙ୍କା
  • ଚେନ୍ନାଇ ଲିଟର ପିଛା 107.75 ଟଙ୍କା
  • ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲିଟର ପିଛା 115.74 ଟଙ୍କା
  • ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲିଟର ପିଛା 110.93 ଟଙ୍କା
  • ଭୁବନେଶ୍ବର ଲିଟର ପିଛା 109.33 ଟଙ୍କା

ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ଅଛି ଡିଜେଲ ଦର ?

  • ଦିଲ୍ଲୀ ଲିଟର ପିଛା 95.20 ଟଙ୍କା
  • ମୁମ୍ବାଇ ଲିଟର ପିଛା 97.78 ଟଙ୍କା
  • କୋଲକାତା ଲିଟର ପିଛା 99.78ଟଙ୍କା
  • ଚେନ୍ନାଇ ଲିଟର ପିଛା 99.57 ଟଙ୍କା
  • ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲିଟର ପିଛା 103.90 ଟଙ୍କା
  • ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲିଟର ପିଛା 98.79 ଟଙ୍କା
  • ଭୁବନେଶ୍ବର ଲିଟର ପିଛା 101.01 ଟଙ୍କା

କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ଦେଶ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ୍‌ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ।

ଆଜି ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା:

ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ 6 ମାସ ହେଲାଣି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Explainer: ଇରାନରେ ହୁତି ଏବଂ ଇରାକ ମିଲିସିଆମାନେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି

ରୁଷ ତୈଳ କିଣିଲେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କର ଧମକ: ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା

ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବ ହମାସ, ଗାଜାରେ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା

Explainer: ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ କାହିଁକି ଦେଉଛି ଇରାନ ?

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
US IRAN TALKS
ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ
OIL PRICES FALL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.