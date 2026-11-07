ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ; ଯୋଗଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ
Trump Celebrate Diwali: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : November 7, 2026 at 9:14 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ କ୍ୱାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା 2003 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ବୁଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟତଃ 'ଆଇଜେନହୋୱାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ'ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । 2009 ମସିହାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର 'ଇଷ୍ଟ ରୁମ୍'(East Room)ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀପ ଜାଳିବାରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ।
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
ସେବେଠାରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେପରିକି 'ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍' (Oval Office) ଏବଂ 'ରୁଜଭେଲ୍ଟ ରୁମ୍' (Roosevelt Room)ରେ ଦୀପ ଜାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଶାଳ ଗୋଣ୍ଡାଲ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର 'ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍'ରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ସେ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 'ହନୁମାନ ଚାଳିସା'ର ଏକ କପି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' (ଏକ୍ସ) ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ, 'GOQii' (ଗୋକି) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଶାଳ ଗୋଣ୍ଡାଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 'ହନୁମାନ ଚାଳିସା'ର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ତି । ଗୋଣ୍ଡାଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 'ହନୁମାନ ଚାଳିସା'ର ଏକ କପି ଉପହାର ଦେଇ ଗର୍ବିତ, ଯାହା ତୁଳସୀଦାସ ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାହସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ।"
ସେ ଆହିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଜଳାଗଲା, ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ, ତଥା ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "'ଯୁଗ-ଯୁଗ ଜିୟୋ'—ଏକ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଶୁଣି ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 'ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ'। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରେ, ସେଥିରେ ଏହି ଭାବନା ନିହିତ ଥାଏ । ଆଜି, ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଭକାମନା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି: ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ । ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଯୁଗ-ଯୁଗ ଜିୟୋ ।"
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମିଶେଲିନ୍ ଷ୍ଟାର୍' (Michelin-starred) ଶେଫ୍ ବିକାଶ ଖାନ୍ନା ଏବଂ କାନାଡାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁବି ଢାଲ୍ଲା ସାମିଲ ଥିଲେ ।