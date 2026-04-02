'ଇରାନରେ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଆମେରିକା': ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା

ଟ୍ରମ୍ପ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଅପରେସନ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି ଜାରି ରହିବ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 7:46 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 7:55 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଗୁରୁବାର ଏହାର 34 ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଏବଂ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।

ଗୁରୁବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ବୁଧବାର ରାତିରେ) ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ନିକଟତର" ହେଉଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ "ଅତ୍ୟଧିକ ବିଜୟ" ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର ତୈଳ ସମେତ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ । ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର କ୍ରସ୍ ହଲ୍‌ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ମାସରେ ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଇରାନର "କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାଟକୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନା ଏବଂ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି ।"

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ । ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହା କ’ଣ ହାସଲ କରିଛି ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତୈଳ ପରିବହନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କବାଦ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ବିତିଗଲାଣି । ଗତ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ବିଜୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ।... ଆଜି ରାତିରେ, ଇରାନର ନୌସେନା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଏବଂ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାସନ ଏବେ ମୃତ । ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଗୁରୁତର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନା ଏବଂ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବାକି ଅଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ କେବେ ବି କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ କ୍ଷତି ସହି ନାହାନ୍ତି ।"

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ମୁହଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେହେରାନ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରଖିଛି, ଯଦି ଏହାର ଶତ୍ରୁମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ । ଲେବାନନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ବେରୁତ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଏହା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ହିଜବୋଲା କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।

TRUMP ADDRESS ON IRAN WAR
