ଭାରତ ସମେତ 16 ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପୁଣି ଟାରିଫ୍ ଅସ୍ତ୍ର !
ବାଂଲାଦେଶ, ଭିଏତନାମ ଓ କାମ୍ବୋଡିଆ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଭାରତ କମ ଶୁଳ୍କ ଦାବି କରୁଛି ।
Published : November 25, 2026 at 9:44 AM IST
ୱାଶିଂଟନ( ଆମେରିକା): ଚଳିତ ସପ୍ତାହରୁ ଚୀନ, ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆମେରିକା । ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ ଦେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ।
ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ଅସ୍ତ୍ର !
1974 ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନ ଧାରା 301 ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସମେତ 16ଟି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବଡ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ । ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ ଗ୍ରିଅର ଶୀଘ୍ର ଏହି ତଦନ୍ତର ନିଷ୍କର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ତଦନ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରହାର: କାର-ଟ୍ରକରୁ 25% ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଭାରତ ସମେତ ଏହି 16ଟି ଅର୍ଥନୀତି ନିଜ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଫଳରେ ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭରି ହୋଇଯାଉଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଭାରତ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେରିକା, ଆଜି ଭୋଟିଂ
ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ 10 ରୁ 12.5 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ହାର କେତେ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ । ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇଇଇପିଏ ଶୁଳ୍କକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିଛି । ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଏବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ବାଂଲାଦେଶ, ଭିଏତନାମ ଓ କାମ୍ବୋଡିଆ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଭାରତ କମ ଶୁଳ୍କ ଦାବି କରୁଛି।