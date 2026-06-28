ETV Bharat / international

ପୁଣି ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

A man stands beside a fishing pole along the shore as cargo ships and commercial vessels are seen in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟ ବନ୍ଦର ଆବାସ ((AP))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୁବାଇ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପର୍ବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇରାନର ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକା । ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇରାନର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିସାଇଲ ମାଡ

ୟୁଏସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ, ‘‘ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ସେନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ଥଳ, ଡ୍ରୋନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ୧୦ଟି ଇରାନ ସାମରିକ ସ୍ଥଳ ସାମିଲ ରହିଛି ’’।

ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିଚୁକ୍ତିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଅନ୍ତରୀଣ ବୁଝାମଣା କରିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାର ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଇରାନର ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଡାର ସାଇଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି !’’ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆଉ ଦାୟୀ ନରହି ସାମରିକ ଭାବେ ଏହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘‘ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ!"

ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ସେନା 'କିକୁ' ନାମକ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ୱାନ-ୱେ ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।

ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, 'କିକୁ' ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ମଝିରେ ଥିବା କତାରର ଏକ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ଏକ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ବନ୍ଦର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯାହାକି ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ତା'ର ନିଜ ଜଳସୀମା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଆମେରିକା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂସ୍ଥା ଶନିବାର କହିଛି ଯେ, ଓମାନ ମାର୍ଗକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବ । ଫଳରେ ତେହେରାନ ସହ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦର କାରଣ ସାଜିପାରେ । କାରଣ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ଭାବେ ଦେଖେ। ଆମେରିକା ସେନା କହିଛି ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ'କିକୁ' ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିବ ଯବନିକା, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପରେ କମିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

TAGGED:

US ATTACKED IRAN 10 PLACE
US MISSILE ATTACK IRAN
US IRAN TENSION UPDATE
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅପଡେଟ
US IRAN WAR UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.