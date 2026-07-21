US-Iran War LIVE: ନବମ ଦିନରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ
ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାବିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଆମେରିକା ।
Published : July 21, 2026 at 12:46 PM IST
ତେହରାନ: ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ସେନା ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ନବମ ରାତି ଅପରେସନ। ଇରାନର ସାମରିକ ବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା (ଆମେରିକା ସମୟ)ରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି । ଆମେରିକା କ୍ରମାଗତ ନବମ ରାତି ପାଇଁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାବିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଆମେରିକା ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟକମ କହିଥିଲା ଯେ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ରାତି ସାଢେ 11ଟାରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଅପରେସନ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି।
ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ ଜର୍ଡାନରେ ଆମେରିକାର ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସାମରିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏକାଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହ ଇରାନର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ସେପଟେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ର ଜବାବ ଦେଉଛି କୁଏତ ସେନା । ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସାରା ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୁଏତ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଉଛି ।
ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "କୁଏତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରୁଛି।" ଅନ୍ୟପଟେ କୁଏତ ସିଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଏଏଫପି ସାମ୍ବାଦିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ବାହାରିନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣର ସତର୍କ ସୂଚନା ବାଜିଛି।
ବାହାରିନ ଓ କୁଏତ ସୋମବାର ଦିନ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି । କାରଣ ନିଜ ଜଳସୀମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଓମାନର ଏକ ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଇରାନ । ଏହାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।
ଆମେରିକାର ପଞ୍ଚମ ନୌସେନା ବାହିନୀର ଆତିଥେୟତା କରୁଥିବା ବାହାରିନ କହିଛି ଯେ, ତାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଇରାନର ଅନେକ ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।