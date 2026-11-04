ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ: କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଜୟୀ ଓ କାହାକୁ ମିଳିଲା ପରାଜୟ ?
US Midterm Election Results 2026: ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ଅରୁଣା ମିଲର, ପିଆ ଦାଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 4, 2026 at 10:33 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଣ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଡେମୋକ୍ରାଟ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ଭର୍ଜିନିଆର 10ମ କଂଗ୍ରେସିଆନାଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓ ଅରୁଣା ମିଲର ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଡେମୋକ୍ରାଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଜିତିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓହାଇଓରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ
40 ବର୍ଷୀୟ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭର୍ଜିନିଆର 10ତମ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାରୁ 61.5 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡେଭ୍ ବେକ୍ୱିଥ୍ଙ୍କ 36.4 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଁ ସୁହାସଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ (ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦ)ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ ଭର୍ଜିନିଆରୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅହସେନ୍ ମଲିକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ସୁହାସ, ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଅରୁଣା ମିଲର:
ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅରୁଣା ମିଲର ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମିଲର, ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବ୍ କ୍ରପ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ ମିଲର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ପିଆ ଦାଣ୍ଡିଆ:
ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲୋରିଡାର 22ତମ କଂଗ୍ରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା ଜିତିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 94% ଭୋଟ ଗଣନା ପରେ, ପିଆ ଡାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ 52.2% ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେସି ଆସ୍କର ପ୍ରାୟ 47.8% ପାଇଛନ୍ତି ।
ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରାଜୟ:
ଓହାଇଓରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ଏମି ଆକ୍ଟନ୍, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ଟନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିବେକ । ଭୋଟ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଗଣନା ହେବା ପରେ, ଆକ୍ଟନ୍ ପ୍ରାୟ 63 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାମସ୍ୱାମୀ 34 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ।