ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆମେରିକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଓମାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଚାରୋଟି ଇରାନ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା ।
Published : May 28, 2026 at 1:14 PM IST
US IRAN WAR UPDATE ତେହରାନ: ପୁଣିଥରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଘନଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ । ଇରାନ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଆକ୍ରମଣ । ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସାଢେ 1ଟା ବେଳେ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଅବ୍ବାସ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ । ଚାରୋଟି ଇରାନ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା ।
ବନ୍ଦର ଅବ୍ବାସ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ପଞ୍ଚମ ଡ୍ରୋନ ଖସାଇଛି । ଇରାନ କେବଳ ଫମ୍ପା ଆୱାଜ କରୁଥିବା ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିବା ପରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶ୍ବର ଅଧିକାର ରହିଛି
ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଟକାଇବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର । ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ । ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାହାର କରି ଫୋପାଡି ଦେବେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବୁ । ଇରାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ପାଇଁ କରୁଛି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଅଟେ । ଏଥିରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ’’।
ଓମାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ସେହିପରି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଆଲୋଚନାରେ ଓମାନକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ସାରା ବିଶ୍ବ ତେଲ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଇରାନ ଓ ଓମାନ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ଆମେରିକା । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଜର ରଖିଛି ଆମେରିକା । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଓମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନଚେତ ଓମାନକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ
ସେପଟେ ଗାଜା ସିଟିର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ।
