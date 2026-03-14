ଇରାନ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକାର ବୋମା ମାଡ଼, ସାମରିକ ଠିକଣା ଧ୍ବଂସ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି
CENTCOM ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 14, 2026 at 9:16 AM IST
US ATTACK ON IRAN ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି । ଏହା ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର । ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେନାସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେରିକା ଧ୍ବଂସ କରିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ:
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଡୋନାଲଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଇରାନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲା ।" ଏହା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ମାତ୍ର ଏପରି ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026
ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ରମଣ:
"ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଠିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର । କିନ୍ତୁ, ଶାଳୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୁଁ ଦ୍ୱୀପରେ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଅଟେ । ଏଠାରୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ଧମକ:
ଇରାନ ଯଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ରଖେ, ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । "ତଥାପି, ଯଦି ଇରାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରାପଦ ଗମନାଗମନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଇରାନର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସାରା ବିଶ୍ବର ଶକ୍ତି ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଅଟେ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ପରିବହନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଥାଏ ।