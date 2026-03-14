ଇରାନ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକାର ବୋମା ମାଡ଼, ସାମରିକ ଠିକଣା ଧ୍ବଂସ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି

CENTCOM ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

US President Donald Trump
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (AFP File Photo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 14, 2026 at 9:16 AM IST

US ATTACK ON IRAN ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି । ଏହା ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର । ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେନାସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେରିକା ଧ୍ବଂସ କରିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ:
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଡୋନାଲଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​। ଇରାନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲା ।" ଏହା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ମାତ୍ର ଏପରି ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ରମଣ:
"ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଠିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର । କିନ୍ତୁ, ଶାଳୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୁଁ ଦ୍ୱୀପରେ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଅଟେ । ଏଠାରୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ଧମକ:
ଇରାନ ଯଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ରଖେ, ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । "ତଥାପି, ଯଦି ଇରାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରାପଦ ଗମନାଗମନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଇରାନର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସାରା ବିଶ୍ବର ଶକ୍ତି ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଅଟେ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ପରିବହନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଥାଏ ।

