ଆମେରିକା ଠାରୁ ତେଲ କିଣିପାରେ ଚୀନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ୍
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଚୀନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : May 15, 2026 at 6:36 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଠାରୁ ତେଲ କିଣିପାରେ ଚୀନ । ବେଜିଂ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବେଜିଂରେ ଆମେରିକା ଚୀନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଠରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଚୀନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିନପିଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ୍
ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଇରାନ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଛି ଚୀନ । ବେଜିଂ ଗସ୍ତ କରି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଫକ୍ସ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ଇରାନକୁ ଚୀନ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ । ଜିନପିଙ୍ଗ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ’’। ସେପଟେ ଇରାନକୁ ଚୀନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଉଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ।
ତେହେରାନ ସହିତ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ଏଲିଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସର ନୌସେନା ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଚୀନ୍ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏକ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଅନେକ ଚୀନ୍ ଜାହାଜ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବା ନେଇ ଇରାନର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନିଆ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଫେରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେବି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘‘ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଜାଣିଛୁ । ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିଛୁ । ଉଭୟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ 'ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାନାହିଁ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Trump China Visit: ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଲେ ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ନୁହେଁ ସହଯୋଗୀ