ୟୁରାନିୟମ ଦେବାକୁ ରାଜି ଇରାନ ! ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

Israeli airstrike that targeted the village of Zawtar al-Gharbiyeh on May 11,
ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 10:01 AM IST

US Iran War ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଜାହାଜ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଲେବାନନର ହିଜ୍ଜବୁହ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ।

ଆମେରିକାର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁପେ ଅସ୍ବୀକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ । କିନ୍ତୁ ବେଜିଂ ସହ ଇରାନର ଗଭୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ଟାରିଫ ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏହି ବୈଠକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ରିପବ୍ଲିକାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶଂସକ ଅଟନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫେଡେରାଲ ଗ୍ୟାସ ଟିକସକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଲଗାତାର ଗ୍ୟାସ ଇନ୍ଧନ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ କଞ୍ଚା ତେଲ ଦର ଏକ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 2.9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 104.18 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ତେଳ ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେରିକା ସେୟାର ବଜାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛି ଇରାନ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟରେ ଥିବା କହିଥିଲେ । ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେହରାନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଳିଆ କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଥିଲେ ‘‘ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ପଠାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ପଢିନାହିଁ । ଇରାନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛି । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟରେ ଇରାନ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ତିଆରି କରିଛି ଆମେରିକା ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଶେଷ କରିଦେବ ’’।

ଭୁଲ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୁଲ୍‌ ପରିଣାମ ଦିଏ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଇରାନର ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ‘‘ତାଙ୍କ ଦେଶର ସେନା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

ଏକ୍ସରେ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଘାଲିବାଫ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏକ ଭୁଲ ରଣନୀତି ଓ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୁଲ ପରିଣାମ ଆଣେ । ବିଶ୍ବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିସାରିଛି ’’।

ୟୁରାନିୟମ ଦେବାକୁ ରାଜି ଇରାନ !

ଇରାନ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଆମେରିକାକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏହାକୁ କାଗଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେରିକା ଖାରଜ କରିବାର ଏହା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

‘‘ସେମାନେ (ଇରାନ) କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଏହା ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କାଗଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିବାରୁ ଆମେ ମନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲୁ ’’।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ବହୁତ ସରଳ । ଯୋଜନା ଏହା ଯେ ସେମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ’’।

