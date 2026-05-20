ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାନ୍ସଙ୍କ ବୟାନ 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି'

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଥମିପାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ! ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରୁ ଏପରି ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ମେ ୨୩ରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 10:54 AM IST

ୱାଶିଂଟନ (ଆମେରିକା): ଖୁବଶୀଘ୍ର ଥମିପାରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, କମିପାରେ ତେଲ ଦର ! ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ପ୍ରଚୁର ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । " ତେବେ ଇରାନ ଏତେ ଖରାପ ଭାବରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ , ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ "ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ । ଯଦି ତେହେରାନ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ, ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କରିଛୁ । "

ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ (AP)

ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତେହେରାନ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବରରେ ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।"

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ:

ମେ ୨୩ରୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ । ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କୋଲକାତା, ଆଗ୍ରା, ଜୟପୁର ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ରୁବିଓ ସ୍ୱିଡେନରୁ ଭାରତ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମେ ୨୨ରେ ନାଟୋ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କ୍ୱାଡ୍ (Quad Group) ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେନି ଓଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟେଗି ତୋଶିମିତ୍ସୁ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ।

