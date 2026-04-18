ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ
ଗତକାଲି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି । ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଦାବି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛି ଇରାନ୍।
Published : April 18, 2026 at 10:18 AM IST
US ISRAEL IRAN WAR ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ । ଯଦି ଆମେରିକା ନିଜର ନୌସେନା ଗତିବିଧିକୁ ବନ୍ଦ ନ କରେ, ତେବେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଇରାନ୍ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ସାତଟି ମିଥ୍ୟା ଥିଲା । ସେମାନେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
۴- عبور و مرور در تنگهٔ هرمز بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز ایران» انجام خواهد شد.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026
۵- باز یا بسته بودن تنگه و مقررات حاکم بر آن را میدان مشخص میکند نه شبکههای اجتماعی.
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସେନାର ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ଯିବ ନାହିଁ । ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବା ଏକ 'ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ' ଏବଂ 'ଇରାନୀ ପ୍ରାଧିକରଣ' ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ଅଛି କି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମାବଳୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।"
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
ସେପଟେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ପୁଣି ହର୍ମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଇରାନ୍ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଇରାନର ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ସହିତ ଆମର କାରବାର 100% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନର ଜାହାଜ ଏବଂ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଅବରୋଧ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଲେବାନନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା"
ହର୍ମୁଜ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାଟୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ:
ଗତକାଲି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନାଟୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ନାଟୋରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ତେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଛି ।
