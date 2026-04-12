ଇରାନ-ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍‌: ବାହାରିପାରିଲାନି ନିଷ୍କର୍ଷ, କାରଣ କହିଲେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ

ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମବାଦରେ ଚାଲିଥିଲା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଦୀର୍ଘ 21 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ସଫଳ ହୋଇନି ।

US Israel Iran War
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 12, 2026 at 8:19 AM IST

ଇସଲାମବାଦ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ପାରିଲାନି ସମାଧାନର ବାଟ । ବିଫଳ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଆମେରିକାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍‌ ମାରିଛି । ବିନା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେରିକା ଫେରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ।

ବାହାରିଲାନି ସମାଧାନର ବାଟ:

ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ରକ୍ତପାତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବନିକା ପଡିବା ଆଶା ମଉଳିଛି । ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମବାଦରେ ଚାଲିଥିଲା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ । ଯାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବନିକା ପକାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ 21 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା । ହେଲେ ଆମେରିକାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ଇରାନ ଅମଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ।

‘ଇରାନ ଆମ ସର୍ତ୍ତ ମାନୁନି’

ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଆଜି(ରବିବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିନାହିୁଁ । ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସହମତି ରହିଛି । ଖରାପ ଖବର ହେଉଛି କି ଇରାନ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ୍‌’ । ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଦିନ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଭଲ ରହିଥିଲା । ଆମେ ଇରାନକୁ ବେଷ୍ଟ(ଶ୍ରେଷ୍ଠ) ଅଫର୍‌ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ । କୌଣସି ସମାଧାନ ବିନା ଆମେ ଆମେରିକା ଫେରୁଛୁ ବୋଲି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ।

21 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା:

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 21 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା । ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଅବାସ୍‌ ଅରଘଚି ଓ ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ।

ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍‌ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ?

ଷ୍ଟେଟ୍‌ ଅଫ ହୋର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଏବେବି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ତାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚାହିଁ ରହିଛି । ଏପଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲେବାନନରେ 182 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ପୁଣିଥରେ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ

OPNION: କଥା ହେବ କି ଇରାନ ? କିଏ ଜିତୁଛି ଏବଂ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଉଛି ?

'ହରମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ଇରାନ', ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

