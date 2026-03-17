ଇରାନରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ହର୍ମୋଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୀନ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ: ଟ୍ରମ୍ପ

ଯଦି ଚୀନ୍ ସହଯୋଗ ନ କରେ, ତେବେ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି ।

STRAIT OF HORMUZ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 12:12 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ହର୍ମୋଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ତଥାପି ଆମେରିକାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିନାହିଁ । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହର୍ମୋଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ । ତଥାପି, ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ଜାହାଜ ପଠାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ବେଜିଂ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ତେଣୁ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ବଡ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନ୍ ସହଯୋଗ ନ କରେ, ତେବେ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ।

ଇରାନରେ 7000 ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି- ଟ୍ରମ୍ପ

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନରେ 7000 ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ।

"ଇରାନ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନିପାତ କରିଛୁ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 95 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହାସଲ କରିଛୁ । ଆମେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛୁ । ଆମେ ଆଜି ତିନୋଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛୁ । ଗତ ଅଢ଼େଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

