US Israel Iran War: ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ସହ ଯୋଗ ଦେଲେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ତେଲ୍ ଅଭିଭ/ଦୁବାଇ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଏହା ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ତେହେରାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି, ତା’ପରେ କଳା ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଉଠିଛି । ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ରବିବାର ରାତିରେ ତେହେରାନରେ ଗାନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲ, ଏକ ପୋଲିସ ଭବନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରେଡିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।
କୁଏତରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୱାଶିଂଟନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ । ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଇରାନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ 40ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତେହେରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ତେଲ୍ ଅଭିଭ ଏବଂ ହାଇଫା ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହର ବେଇତ ଶେମେଶରେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ରାତିରେ କାତାର, ବାହାରିନ, ଜୋର୍ଡାନ, ଓମାନ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।
ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନରେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ
ତିନିଟି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଚାନସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ ରବିବାର ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ "ବେପରୁଆ" ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ "ବିଚଳିତ", ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ଆମର ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛୁ ।"
ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ସାତଟି ଦେଶ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବାହାରିନ, ଜୋର୍ଡାନ, କୁଏତ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସାତଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନର "ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ବେପରୁଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ"କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି "ଭୁଲ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ" "ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ।"
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତେହେରାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି । ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ।
