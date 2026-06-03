ETV Bharat / international

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର: ବାହାରିନ ଓ କୁଏତ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନୀ ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼

କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା ସାମରିକ ବାହିନୀ ।

US Iran war US missile strikes on Iranian oil tanker Iran attacks Baharin quwait tuesday
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ: ବାହାରିନ୍ ଓ କୁୱେତ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନୀ ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 11:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US IRAN WAR , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସ୍ଥିରତା । କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ଉପରେ ଇରାନ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆମେରିକା ମିଲିଟାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ଆମେରିକା ସେନା ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି । ଏହା ପରେ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଟିମ୍, ଇରାନର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟସ୍ଥ କ୍ବେଶମ୍ ଦ୍ବୀପ (Qeshm Island) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।

ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ:
ଇରାନ ଦ୍ବାରା ବାହାରିନ୍ ଓ କୁଏତ ଉପରେ ମିଶାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ମିସାଇଲ୍ ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ପାରିନଥିବା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କୁଏତ ଉପରେ ଇରାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ମିସାଇଲ୍ ଅଧା ବାଟରେ ଧ୍ବଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା । ବାହାରିନ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପ୍ରତିହତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

' ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଇରାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ, ପୁ୍‌ଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।' ଇରାନର 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ଇରାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ସାମରିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନ ସ୍ଥିତ ଏକ ବନ୍ଦରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ବେ ଏକ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏହା ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି । ଆମେରିକା ଏପରି ଭାବେ ସପ୍ତମ ଜାହାଜକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇରାନରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ରାଫେଲ ଗ୍ରସୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରେ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ତେହେରାନ ଠାରେ ଥିବା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 28 ଜାହାଜ

ଆଗ୍ରା ତାଜମହଲ ବୁଲିଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କନ୍ୟା ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା

TAGGED:

US ISRAEL WAR ON IRAN
US IRAN WAR
ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ
STRAIT OF HORMUZ
US MISSILE ATTACK IRAN OIL TANKER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.