ଶେଷ ହେବ କି ଯୁଦ୍ଧ ? ଇରାନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : September 30, 2026 at 5:15 PM IST
ତେହରାନ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲାଗିବ କି ? ଉଭୟେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିନଥିବା ବେଳେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ଜାରି ରହିବ ନାନା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛି ଇରାନ । ଇରାନ କହିଛି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଆରାଘଚି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କଣ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଆମେରିକା ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ନୂଆ ଆଶା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି । ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ଫାତେମେହ ମୋହାଜେରାନି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଆରାଘଚି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରସ୍ତାବରେ କଣ ଅଛି ?
ତେବେ ଆମେରିକା କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଓ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଆରାଘଚି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେ । ଏହାସହ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିଆନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ।
ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେବ କି ?
ଆମେରିକା-ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ଖବରକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚାହିଁ ରହିଛି । ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି କତାର । ଏଥିସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପାଇଁ କତାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଏପରିକି ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର । ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ କେବେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କ ନଜର ।