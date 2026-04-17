ସରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରେ...
ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : April 17, 2026 at 8:31 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆସନ୍ତା 20ରେ ସରୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଇସଲାମବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିପାରେ ।’
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବିଶ୍ବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର କଣ୍ଟ ଆଉ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରୁଛି । ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମବାଦରେ ହୋଇପାରେ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର)ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ଇସଲାମବାଦରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବ କି ?
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯୋଗଦାନ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢିଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ । ତେବେ ଏହାର ଘୋଷଣା ଖୁବଶୀଘ୍ର କରାଯିବ । ଏହାସହ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆମେରିକାକୁ ମାଗଣା ତୈଳ ମିଳିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।’ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସ୍ତର ତଳସ୍ତରକୁ ନେଇଆସିବ ।
ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡିବ କି ଯବନିକା:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ନେଇ ଆଶା ବଢିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବନିକା ପଡିବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସାରା ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।