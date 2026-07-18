ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର: ପରସ୍ପରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଆମେରିକା-ଇରାନ, ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 86 ଡଲାର
ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରର ଟାୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆମେରିକା।
Published : July 18, 2026 at 9:01 AM IST
ତେହରାନ: ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଳପଥ ଉପରୁ ତେହେରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରିଜ ଓ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରର ଟାୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆମେରିକା।
କତାର କୁଏତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା କତାର ଏବଂ କୁଏତକୁ ଛାଡି ନାହିଁ ଇରାନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୁଏତର ଏକ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଚାରି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ରାତି ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଆମେରିକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣରେ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ସେନାର ଅଧିକାଂଶ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ୱାଶିଂଟନ।
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୬ ଡଲାର ଛୁଇଁଲା
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଇରାନ ଜଳପଥକୁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଇରାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିପିଂ ଟ୍ରାକର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ତିନି ସପ୍ତାହର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୬ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ନିକଟତର ଅଟେ।
ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।"
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହିଛି । ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ତେହେରାନର ଦାବିକୁ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେଣ୍ଟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ "ଆଇଆରଜିସିର ଅଧିକାଂଶ ଦାବି ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା।" ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ ଶନିବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ) ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ମାଇନ୍ ବାଜି ଦୁଇଟି ତେଲ ଟାଙ୍କି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା IRNA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ IRGC ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, "ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ତେଲ ଟାଙ୍କି ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମାଇନ୍ଫିଲ୍ଡ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।"
ଏହା ବ୍ୟତୀତ IRGC ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଚାରୋଟି ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁଏଇର ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, 5 ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ