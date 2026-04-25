Iran-US Talk: ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେରିକା ସହ ସିଧାସଳଖ କରିବେନି ଆଲୋଚନା
ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚି ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ସ୍ବାଗତ । ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛି ଆମେରିକା ଟିମ । ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ।
Published : April 25, 2026 at 9:43 AM IST
ଇସଲାମବାଦ: ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ । ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରି ଦେଇଛି ଇରାନ । ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ।
ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି(ଶନିିବାର) ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ଇସମେଲ୍ ବଘେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆମେରିକା ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026
ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ନା:
ଇସମେଲ୍ ବଘେଇ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ । ଇରାନର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବି କହିବାର ଅଛି ବା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ’ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକବୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।