ରୁଷର ଦୁଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା; ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପୁଟିନ-ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଠକ

ତୈଳକମ୍ପାନୀ ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା । ଦୁଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମାଲିକାନା ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି ।

Trump and Putin in Alaska meeting.
Trump and Putin in Alaska meeting. ((File photo,AFP))
Published : October 23, 2025 at 10:28 AM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
ୱାଶିଂଟନ: ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରୁଷର ଦୁଇ ବଡ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବଡ ଧରଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷକୁ କହିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସେ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।

ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୁଧବାର ରୁଷର ଦୁଇଟି ବଡ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ଲାଗି ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗା ଯାଇଛି । ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ମେସିନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗାଡ କରିବା ତଥା ରୁଷର ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କମ କରିବା ।

ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି, ଆଜିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୁଷର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ପକାଇବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଜୁଟାଇବା ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ । ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୁଷର ସଦଭାବନାପୂର୍ବକ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି-ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବୟାନରେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କାଟ ବେସେଣ୍ଟେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର । ରୋଜନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗା ଯାଇଛି । ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକାରେ ଏହାର ସଂପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କାରବାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଦୁଇ କମ୍ପାନୀର 50 ପ୍ରତିଶତ ମାଲିକାନା ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା
ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରୋସନେଫ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ସମନ୍ୱିତ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିଷ୍କାସନ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶୋଧନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଲୁକୋଏଲ୍ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶୋଧନ, ବିପଣନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ ନିୟୋଜିତ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ରୋସନେଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିଷ୍କର୍ଷଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶୋଧନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ଆଦି କାରବାର କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଲୁକେଏଲ ରୁଷ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ତେଲ ତଥା ଗ୍ୟାସର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶୋଧନ ତଥା ବିକ୍ରି ଓ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ କାରବାର କରିଥାଏ । ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରୋସନେଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମାଲିକାନା ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗା ଯାଇଛି ।


ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ-ପୁଟିନ ବୈଠକ

ଅନ୍ୟପଟେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ଲାଦିମାର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହି ବୈଠକ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଦୁଇ ଦେଶର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିୟୋ ଏବଂ ରୁଷ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାବରୋବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନରେ ଏକ ଗଠନାତ୍ମକ ତଥା ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଡାପେଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

