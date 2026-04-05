ନିଖୋଜ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲା ଆମେରିକା; ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସାହାସିକ ଉଦ୍ଧାର କାମ
ଇରାନ ଭତରେ ପଶି ନିଖୋଜ ଫାଇଟର ଜେଟର ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାପାଇଛି । ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆର ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ରୁଥରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
Published : April 5, 2026 at 3:17 PM IST
Updated : April 5, 2026 at 3:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ରବିବାର 37 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ-ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି । ଦୁଇପକ୍ଷର ବୟାନବାଜିକୁ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଓ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି । ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି । ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡିକେର ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଘାଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇରାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆମେରିକାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଜେଟ ଏଫ-15ଇକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳି ମିିଳିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଖୋଜ ଆମେରିକୀ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଲାସ ଅଭାଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶ ନାମରେ ଏକା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବା ସହ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିବାର ଠିକ ଦୁଇଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
Watch: Downed US aggressor aircraft in southern Isfahan— Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026
Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/QHxtcRmuSU
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ବଳ ଏବଂ ସାହସ ଦେଖାଇଛି । ଇରାନ ଭତରେ ପଶି ନିଖୋଜ ଫାଇଟର ଜେଟର ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାପାଇଛି । ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆର ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ରୁଥରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଆମେରିକା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାହାସିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ । ମୋର ଆମେରିକୀୟ ସାଥୀମାନେ ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାହାସିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ଆମର ଜଣେ ମହାନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ଣ୍ମେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖୁସିର ସହ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସାହସୀ ସେନା ଇରାନର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତମାଳାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ । ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକା ଥିଲେ । ଆମର ସେନା କର୍ମଚାରୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ।'
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମେରିକା ସେନା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଡଜନ ଡଜନ ବିମାନ ପଠାଇଥିଲା। ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ମୁହଁରୁ ଆମେରିକୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ କେବେବି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ!"
ଯୁଦ୍ଧ ନେଲାଣି କେତେ ଜୀବନ
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 1900 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି । ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲରେ19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ରହିଛି ଏବଂ ୧୩ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସର୍ଭିସ ମେମ୍ବର ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲେବାନନରେ ୧୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ୧୦ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
