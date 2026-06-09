ଆମେରିକା କୋର୍ଟରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର H-1B ଭିସା ଫି'କୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ବିଚାରପତି
H-1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
Published : June 9, 2026 at 8:18 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ସୋମବାର ଜଣେ ବିଚାରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବାରା H-1B ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 100,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବେଆଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଚାରପତି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକୀୟ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଲିଓ ସୋରୋକିନ୍ ବୋଷ୍ଟନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିସା ପଲିସିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶାଖା ଏହାର କ୍ଷମତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି । ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "କଂଗ୍ରେସର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିନା H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାର କୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ।"